Описаны эмоции Ельцина в день первой победы Путина на выборах президента

Режиссер Манский: Ельцин подавился, когда увидел по телевизору Горбачева в 2000 году

Фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Виталий Манский, находившиеся с первым президентом России Борисом Ельциным в день выборов главы государства 26 марта 2000 года, описали эмоции политика перед первой победой Владимира Путина. Об этом сообщает «Собеседник».

Феклистов сообщил, что они с Манским приехали в резиденцию Ельцина по приглашению дочери экс-президента Татьяны Дьяченко (ныне Юмашева). «Конечно, никакого сомнения в том, кто победит, не было. И когда стало окончательно ясно, что Путин лидирует с большим отрывом, откуда-то появилось шампанское. Татьяна сказала: "Давайте отметим"», — добавил он.

Манский в свою очередь рассказал, что в день выборов «все было как-то по-рабочему торжественно». По его словам, в успехе Путина никто не сомневался.

Режиссер также поделился, что пультом от телевизора Ельцина управлял тогдашний министр печати Михаил Лесин. Переключая каналы, он, по словам Манского, сглаживал углы и в нужный момент фокусировал на чем-то внимание. «И на каком-то канале мелькнул [первый и единственный президент СССР Михаил] Горбачев, который при Ельцине в медийном пространстве вообще почти не присутствовал, а тут вдруг комментировал выборный день. И без того не пышущий здоровьем Ельцин от этого подавился собственным дыханием. Лесин быстренько переключил канал и разволновался», — признался документалист.

В заключение он выразил мнение, что Ельцин был недоволен политикой Путина после победы на выборах. «Скорее тем, что решения принимаются без его участия. Полагаю, что с ним так не договаривались», — объяснил Манский.

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.