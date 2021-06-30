Бывший советник Ельцина рассказал о начале президентства Путина

Бывший советник первого лидера России Бориса Ельцина Георгий Сатаров рассказал URA.RU о начале президентства Владимира Путина.

По словам Сатарова, Ельцин действительно не передавал власть Путину. «Он был, мягко говоря, не рядовым участником выборов, а исполняющим обязанности президента России по Конституции», — сказал бывший советник первого российского президента.

Как заявил Сатаров, тогда конкуренция на выборах была серьезной. Кандидаты сделали все, что могли, и никто им не мешал. «Это была нормальная избирательная кампания», — заключил собеседник издания.

Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о передаче власти и выборе преемника. Он подчеркнул, что президента страны выбирают россияне. При этом глава государства не согласился с формулировкой о том, что Ельцин в свое время передал ему власть. Он напомнил, что в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства, которым на тот момент был Путин.

Впервые Путин был избран президентом России в 2000 году в возрасте 48 лет.