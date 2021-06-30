Россия
 
Последние новости
Воробьев оценил необходимость введения QR-кодов в общественном транспорте
Умер последний узник концлагеря Ясеновац в возрасте 98 лет
Одного из лидеров оппозиции вновь задержали в Белоруссии
Названы самые привлекательные для жизни города
Американцам разрешат выбирать пол при оформлении паспорта
Блогерша понюхала цветок и начала видеть галлюцинации
Россиянин «захватил» пляж в Сочи и нелегально сдавал туристам лежаки
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Москвич показал способ обойти систему QR-кодов в ресторанах 
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывший советник Ельцина рассказал о начале президентства Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Alexei Nikolskyi / Reuters

Бывший советник первого лидера России Бориса Ельцина Георгий Сатаров рассказал URA.RU о начале президентства Владимира Путина.

По словам Сатарова, Ельцин действительно не передавал власть Путину. «Он был, мягко говоря, не рядовым участником выборов, а исполняющим обязанности президента России по Конституции», — сказал бывший советник первого российского президента.

Как заявил Сатаров, тогда конкуренция на выборах была серьезной. Кандидаты сделали все, что могли, и никто им не мешал. «Это была нормальная избирательная кампания», — заключил собеседник издания.

Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о передаче власти и выборе преемника. Он подчеркнул, что президента страны выбирают россияне. При этом глава государства не согласился с формулировкой о том, что Ельцин в свое время передал ему власть. Он напомнил, что в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства, которым на тот момент был Путин.

Впервые Путин был избран президентом России в 2000 году в возрасте 48 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Соратник Ельцина напомнил, как Путин стал президентом
Путин ответил на вопрос о передаче власти и преемнике
Бывший зять Ельцина назвал причину прихода Путина к власти
Объяснено решение Ельцина выбрать Путина преемником