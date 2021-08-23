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Брат Ельцина назвал его «символом человеческого позора» и антиподом Ленина

Брат Ельцина сравнил его с Лениным и назвал «символом человеческого позора»
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Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Основатель СССР Владимир Ленин и первый президент России Борис Ельцин по своему нравственному облику являются антиподами. Такое мнение выразил троюродный брат Ельцина, пенсионер Станислав Глебов, сообщает в понедельник, 23 августа, URA.RU.

«Ленин возвел в практику прогрессивную мировую философию. А Ельцин угробил вверенную ему державу. Притом нравственный облик Ельцина — это символ человеческого позора», — считает родственник первого президента России, который до сих пор проживает на их общей родине, в селе Бутка под Екатеринбургом.

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По его словам, он верит, что Ельцин руководствовался благими побуждениями и желал России процветания. Однако претворить в жизнь это не удалось, поскольку «теперь мы видим, что имущественное расслоение самое большое у нас, а не в успешных странах западного мира», добавил Глебов.

В июле сообщалось, что житель Барнаула и член КПРФ Алексей Чугунов выставил на продажу за полмиллиона рублей коллекцию бюстов Ленина из-за нехватки денег на операцию. Отмечалось, что мужчина скупает скульптуры с изображением лидера коммунистов по всей стране, и за год приобрел более ста бюстов различных размеров и годов создания.

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