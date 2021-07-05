Россиянин продаст бюсты Ленина на полмиллиона рублей ради дорогой операции

Житель Барнаула распродаст коллекцию бюстов революционера Владимира Ленина из-за нехватки денег на операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно материалу, член политической партии КПРФ Алексей Чугунов почитает личность Ленина, поэтому скупает скульптуры с его изображением по всей стране. Отмечается, что за год мужчина приобрел более ста бюстов различных размеров и годов создания.

Коммунист объяснил журналистам, что ему пришлось выставить на продажу всю коллекцию ради дорогостоящей операции на ноги. По словам Чугунова, у него нет денег на хирургическое вмешательство, в связи с чем он решил продать все бюсты разом на платформе Avito за полмиллиона рублей.

«Когда найдется человек нормальный, я с ним поговорю, чтобы для него эта покупка была не просто ради денег. Может какой-то музей откроет — тогда без вопросов», — подчеркнул россиянин.

В ноябре 2020 года россияне начали торговать статуями Ленина из своих городов за миллионы рублей. Например, во Владивостоке продавец предлагает приобрести монумент высотой почти четыре метра за 1,5 миллиона рублей. В то же время другой пользователь выставил на продажу бюст Ленина из красного мрамора с отломанным носом. Его цена составляет 500 тысяч рублей.