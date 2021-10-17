В российском регионе пожар в частном доме унес жизни четырех человек

Представитель СК Шульга: в Асбесте Свердловской области четыре человека погибли при пожаре

В городе Асбесте Свердловской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек, погибли трое мужчин и женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Информация в правоохранительные органы поступила 16 октября 2021 года около 19 часов по времени российского региона (17 часов по московскому), при этом возгорание произошло около 16 часов, огонь был потушен примерно в 18:30. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела. В региональном ведомстве сообщили, что площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Для установления обстоятельств происшествия следственным отделом по городу Асбест Следственного управления СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следственного отдела по городу Асбест, а также криминалисты. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания.

Ранее в МЧС назвали вероятную причину возникновения пожара в торфяниках в Екатеринбурге. Специалисты считают, что произошел поджог, проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы.

