Россиянина арестовали за попытку поджечь здание администрации

В Волгограде арестован местный житель, пытавшийся поджечь здание администрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 2 сентября.

По версии следствия, вечером 1 июля он подошел к зданию администрации и бросил к входным дверям две бутылки с зажигательной смесью. Пожар не начался, так как горючая жидкость потухла. Злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Когалыма расстрелял из ружья отделение полиции и банк. Работающий слесарем 59-летний Александр Барский накануне поссорился с женой после ее рассказа о том, что ее обманули телефонные мошенники на 98 тысяч рублей. Россиянин выпил бутылку коньяка, а позже пришел к выводу, что его супруга ни в чем не виновата. Причиной случавшегося он счел бездействие полиции и банк, который осуществил перевод.

