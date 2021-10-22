Стала известна причина смертельного пожара на заводе под Рязанью

Причиной смертельного пожара в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Ранее стало известно о том, что число погибших в результате ЧП увеличилось до семи. При этом судьба десяти человек не уточняется. Предположительно в момент возгорания в цехе находились 17 человек.

Пожар в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью начался утром в пятницу, 22 октября. Изначально сообщалось о пяти погибших и 16 пострадавших. Также некоторые источники заявляли, что на территории завода прогремел взрыв.