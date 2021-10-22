Число погибших при пожаре в цехе завода под Рязанью увеличилось

ТАСС: число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до семи

Число погибших при пожаре в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области увеличилось до семи. Об этом сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

По его словам, еще один человек пострадал, судьба девяти россиян остается неизвестной. Собеседник агентства рассказал, что в момент пожара в цехе находились 17 человек.

В МЧС подтвердили информацию о семи погибших, а также сообщили о десяти пострадавших.

Источник ТАСС также рассказал, что возгорание на производстве произошло из-за нарушения технологического процесса.

О пожаре в цехе завода «Эластик» стало известно в пятницу, 22 октября. По предварительным данным, до возгорания произошел взрыв. Возгорание не угрожает населению области.

Ранее на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошел взрыв. Инцидент случился из-за сбоя оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. Вспышка произошла, когда рабочие чинили заслонку.