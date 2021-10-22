Местная жительница раскрыла подробности о пожаре в цехе завода под Рязанью

Жительница поселка Лесное под Рязанью рассказала о пожаре в цехе завода

Местная жительница рассказала о пожаре в цехе по производству пороха на заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Россиянка рассказала, что вышла на балкон и увидела клубы дыма от пожара. Сначала жители подумали, что в поселке загорелись гаражи.

«Там кругом [на заводе] взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена», — добавила она.

Пожар в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области начался утром в пятницу, 22 октября. В МЧС подтвердили гибель семи погибших, а также сообщили о десяти пострадавших.

По предварительным данным, здание цеха разрушено из-за пожара, сохранились одиночные конструкции, внутри здания все выгорело. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.