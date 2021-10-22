Стало известно о возможной гибели еще девяти рабочих на заводе под Рязанью

ТАСС: предварительно, еще девять человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

Еще девять человек, пропавшие без вести при взрыве на пороховом заводе под Рязанью, предварительно, погибли. О возможной гибели рабочих сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число пострадавших при взрыве достигло 16 человек.

О пожаре в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области стало известно утром в пятницу, 22 октября. Сначала сообщалось о пяти погибших рабочих. По предварительной информации, в момент взрыва в цехе находились 17 человек. Здание цеха разрушено.