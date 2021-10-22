Опубликовано видео с места взрыва и пожара в цехе под Рязанью

Появилось видео тушения пожара после взрыва в цехе под Рязанью

Появилось видео тушения пожара после взрыва в цехе под Рязанью. Кадры с места происшествия в пятницу, 22 октября, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как пожарные тушат отдельные очаги горения. Строение, в котором располагался цех, выглядит практически целиком уничтоженным.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области произошел утром в пятницу, 22 октября. Согласно последним данным, которые пока не подтверждены официально, погибли 16 человек.