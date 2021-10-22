Родственница погибшего рабочего сообщила об условиях труда на заводе под Рязанью

На пороховом заводе «Эластик» в поселке Лесной в Шиловском районе под Рязанью, где утром 22 октября произошел взрыв, задерживали зарплату. О таких условиях труда рассказала родственница погибшего рабочего, ее слова приводит RT в своем Telegram-канале.

Женщина отметила, что об этом ей рассказывал сам погибший.

«Зимой у них очень часто задерживали зарплату или платили совсем копейки», — сообщила она.

О взрыве в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района стало известно утром в пятницу, 22 октября. Здание цеха разрушено, остались одиночные конструкции. Известно, что цех, в котором произошел взрыв и пожар, принадлежит ООО «Разряд». Предприятие занимается утилизацией боеприпасов, хранением и распространением взрывчатых веществ. По последним данным, жертвами взрыва стали 17 человек. В Рязанской области 25 октября объявили днем траура.