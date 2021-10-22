В рязанском Минздраве подтвердили гибель 12 рабочих при взрыве на заводе

Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило гибель 12 человек при взрыве на заводе по производству пороха в поселке Лесное Шиловского района. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на региональное ведомство.

По информации телеканала, число жертв достигло 14 человек.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел утром в пятницу, 22 октября. В МЧС подтвердили гибель семи человек, а также сообщили о десяти пострадавших. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.