Стало известно об обнаружении 15 тел погибших при взрыве на заводе под Рязанью

ТАСС: на месте взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью нашли тела 15 погибших

На месте взрыва на заводе по производству пороха в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области нашли тела 15 человек. Об этом стало известно источнику ТАСС.

По словам собеседника агентства, спасатели продолжают поиски. Ранее сообщалось об обнаружении 12 тел погибших.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел утром в пятницу, 22 октября. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.

По данным «Интерфакса», погибли 16 человек. Власти Рязанской области подтвердили гибель 15 россиян. Здание цеха разрушено из-за пожара, сохранились одиночные конструкции, внутри здания все выгорело.