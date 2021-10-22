Появились кадры с места взрыва в цехе завода под Рязанью

Опубликованы кадры с места взрыва в цехе завода в Рязанской области

В сети появились кадры с места взрыва на заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, в результате которого погибли 16 человек. Их публикует в своем Telegram-канале издание Baza.

На кадрах видно, что здание завода полностью разрушено — от него остались только конструкции.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел утром в пятницу, 22 октября. В МЧС подтвердили гибель семи человек, а также сообщили о десяти пострадавших. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.