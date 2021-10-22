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Односельчане рассказали о потерявших отцов семьях из-за взрыва под Рязанью

Жительница поселка Лесной под Рязанью: у всех погибших при взрыве на заводе остались дети
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Кадр: Telegram-канал BAZA

Жительница поселка Лесной в Шиловском районе Рязанской области, где утром 22 октября на заводе «Эластик» произошел взрыв, рассказала о семьях погибших. Ее слова в пятницу, 22 октября, приводит RT в своем Telegram-канале.

«У нас весь поселок на ушах. У всех погибших остались дети», — посетовала женщина.

Девушка одного из погибших рассказала, что у нее осталась трехмесячная дочь. По ее словам, он не говорил, что на заводе небезопасно работать. О смерти молодого человека она узнала от общего друга — пожарного, которого вызвали на место взрыва.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что по предварительным данным в результате ЧП погибли 16 человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Позже РЕН ТВ сообщил, что единственный выживший при взрыве завода под Рязанью скончался в больнице. На предприятии работал цех по производству промышленных взрывчатых веществ.

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