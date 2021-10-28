На российском химзаводе произошел выброс аммиака

«Интерфакс»: из-за выброса аммиака на химзаводе в Череповце пострадали два человека

В Вологодской области два человека пострадали в результате выброса аммиака, произошедшего на химзаводе в Череповце. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника агентства, выброс вещества произошел на предприятии, которое производит фосфорсодержащие минеральные удобрения. Пострадали два человека.

Источник рассказал, что после аварии в городе проводятся замеры уровня вредных веществ в воздухе.

Ранее на заводе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью произошел взрыв. В результате погибли 17 человек. Здание цеха полностью разрушено, остались только одиночные конструкции.