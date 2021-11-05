В российском регионе пострадал человек при обрушении на руднике

В Якутии при обрушении породы на руднике «Интернациональный» пострадал человек

Обрушение породы произошло на руднике в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике на сайте ведомства.

По данным экстренных служб, в результате происшествия один человек пострадал, погибших нет. Отмечается, что инцидент случился на руднике «Интернациональный» города Мирный во время горнопроходческих работ. Пострадавшему придавило ноги, его подняли на поверхность и передали медикам.

К месту происшествия незамедлительно были направлены спасители. В спасительных мероприятиях всего было задействовано 17 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло обрушение шахты Анжерская Южная, один горняк погиб и один пострадал. В подземной выработке случился выброс метана с последующим обрушением породы, однако взрыва и возгорания за ним не последовало. Самостоятельно из шахты эвакуировались порядка 140 человек.

