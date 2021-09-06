В ЛНР девять горняков погибли при обрыве каната кабины

На шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) девять горняков погибли в результате обрыва каната транспортной клети (кабины). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительной информации, девять из них погибли, информации по остальным горнякам пока нет.

В июне на шахте управления «Покровское» в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв. Пострадали десять горняков, все они были госпитализированы в Центральную районную больницу. По данным группы «Метинвест», один шахтер скончался от полученных травм.