Новосибирца осудили за два случая падения людей в шахту лифта

Директору компании в Новосибирске дали три года условно из-за двух происшествий в лифте

Руководителю одного из предприятий в Новосибирске вынесли приговор по факту двух чрезвычайных происшествий, связанных с падением людей в незакрытую шахту лифта. Они произошли в 2015 и 2016 году, последний случай закончился гибелью рабочего. Решение суда передает издание Ngs.ru.

Директору компании, которой принадлежало здание на проспекте Дзержинского, где дважды падал лифт, назначили три года условно по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»). Название предприятия новосибирские следователи не разглашают.

Согласно материалам дела, компания владела комплексом зданий, в одном из которых находился опасный грузовой лифт. Помещения сдавали в аренду. Как установили в региональном Следственном комитете (СК), оба ЧП произошли из-за того, что у лифта закончился нормативный срок службы, и за его обслуживанием никто не следил.

«Лифт длительное время не ремонтировали, зона его обслуживания не имела достаточного для безопасного использования уровня освещения, а механизм запирания створок шахты лифта был неисправен. В совокупности указанные обстоятельства делали использование лифта опасным для жизни и здоровья пользователей, состояли в прямой связи с произошедшими случаями травмирования людей», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Первый случай с падением в шахту лифта произошел с 44-летним водителем-экспедитором в июне 2015 года. Мужчина получил множественные телесные повреждения. В 2016 году в шахту лифта упал один из работников компании, которая арендовала помещение здания, мужчина погиб на месте.