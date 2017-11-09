В Москве осудили рабочих за гибель новорожденного в лифте

Суд вынес приговор двоим сотрудникам компании «МОС ОТИС», признанным виновными в гибели новорожденного из-за падения лифта на улице Островитянова в Москве. Об этом в четверг, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Электромеханик компании «МОС ОТИС» Алексей Гончаренко и старший производитель работ той же фирмы Алексей Титов признаны виновными по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Суд назначил Гончаренко и Титову наказания в виде 3,5 и двух лет лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда.

«19 декабря 2015 года отказала система безопасности лифта, и кабина, зажав дверьми детскую коляску, начала самопроизвольное движение вниз. От полученных травм 10-месячный ребенок погиб на месте происшествия», — рассказала Иванова.

По ее словам, следствие и суд установили, что в доме вообще не проводились плановые ремонтные работы, долгое время не было регламентных работ, а контроль за их исполнением отсутствовал.

Гибель новорожденного вызвала широкий общественный резонанс. Почти месяц спустя, 25 января 2016 года, рухнул лифт в элитном жилом комплексе «Алые Паруса». Тогда погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь телеведущего Евгения Кочергина.