Сотрудники «МОС ОТИС» предстанут перед судом за смерть ребенка в кабине лифта

Двум сотрудникам компании «МОС ОТИС», электромеханику Алексею Гончаренко и старшему производителю работ Алексею Титову, предъявлено обвинение в окончательной редакции в связи с гибелью ребенка в лифте на улице Островитянова в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Она уточнила, что по версии следствия, гибель десятимесячной девочки напрямую связана с нарушением технического регламента обслуживания лифта. Обвинение предъявлено по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Установлено, что плановые ремонтные работы, предусмотренные нормативами безопасной эксплуатации лифта, не выполнялись. Контроль за исполнением работы отсутствовал. Как следует из выводов судебно-технической экспертизы, и привело к трагедии», — подчеркнула Юлия Иванова.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 декабря 2015 года в одном из домов на улице Островитянова семейная пара с 10-месячным ребенком в коляске заходила в лифт. Из-за неисправности системы безопасности кабина начала движение вниз при открытых дверях, которыми зажало детскую коляску. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Уже через несколько дней Алексей Гончаренко и Алексей Титов были задержаны, а затем взяты под стражу.

1 марта 2016 года было возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении руководства государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Коньково» и в отношении фирмы «МОС ОТИС» — по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Как выяснилось, в течение года ни на одном из 81 лифтов района не проводились плановые работы, хотя средства якобы за их выполнение, более трех миллионов рублей, были перечислены на счета «МОС ОТИС». Расследование этого уголовного дела продолжается.

В декабре 2016 года в подмосковном Подольске было возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины на эскалаторе, ступени и перила которого двигались с существенно разной скоростью. Обслуживание подъемника так же должны были осуществлять работники компании «МОС ОТИС».