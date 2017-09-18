Механика признали виновным в гибели женщины в упавшем лифте «Алых парусов»

Хорошевский суд Москвы признал виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима механика Алексея Белоусова по делу о гибели женщины в упавшем лифте в жилом комплексе «Алые паруса». Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Свою вину мужчина не признал. Как сообщает ТАСС, прокурор просил для обвиняемого четыре года заключения.

О направлении дела в суд стало известно в марте. По версии правоохранительных органов, ответственность за аварию лежала на сотруднике компании «Лифтгарант» Алексее Белоусове. Ему вменялась статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Лифт, в котором находилась 36-летняя Ирина Володина — дочь телеведущего Евгения Кочергина, упал в шахту с седьмого этажа в одной из высоток «Алых парусов» 14 января 2016 года. Заказчиком и инвестором строительства ЖК является компания «Донстрой». По информации СКР, причиной инцидента стала техническая неисправность и разлом кабины подъемника.

23 сентября того же года рухнул строительный лифт в другом московском жилкомплексе — «Сердце столицы», возводящемся на северо-западе города (его застройщиком также выступил «Донстрой»). В кабине лифта находились пятеро мужчин, все они погибли. По одной из версий, лифт упал с высоты 19-го этажа из-за обрыва троса.