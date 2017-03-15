СКР направит в суд дело о гибели женщины при падении лифта в ЖК «Алые паруса»

Следователи направят в суд дело о гибели 36-летней Ирины Володиной — дочери телеведущего Евгения Кочергина — в результате падения лифта в московском ЖК «Алые паруса». Об этом говорится в пресс-релизе столичного управления Следственного комитета России (СКР), в среду, 15 марта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

О завершении расследования дела стало известно 9 декабря 2016 года.

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По версии правоохранительных органов, ответственность за аварию лежит на сотруднике компании «Лифтгарант» Алексее Белоусове, которому вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Володина погибла 14 января 2016 года. Лифт, в котором она находилась, упал в шахту с седьмого этажа в одной из высоток ЖК «Алые паруса» в районе Щукино, заказчиком и инвестором строительства которого является компания «Донстрой». Как сообщает СКР, причиной инцидента стала техническая неисправность и разлом кабины подъемника.

23 сентября того же года рухнул строительный лифт в другом московском жилкомплексе — «Сердце столицы», возводящемся на северо-западе города (его застройщиком также выступил «Донстрой»). В кабине лифта находились пятеро мужчин, все они погибли. По одной из версий, лифт упал с высоты 19-го этажа из-за обрыва троса.

