Приехал: за трагедию в «Алых парусах» ответил механик

Суд вынес приговор механику ЖК «Алые паруса»
Хорошевский суд Москвы огласил приговор электромеханику жилого комплекса «Алые паруса» Алексею Белоусову по делу о гибели 36-летней Ирины Володиной — дочери телеведущего Евгения Кочергина. На кабину лифта, в которой спускалась женщина, рухнул оторвавшийся противовес. От полученных травм Володина скончалась на месте. Белоусов признан виновным и осужден на 3,5 года колонии общего режима. Ранее прокурор потребовал для Белоусова четыре года лишения свободы.
Авария произошла за считаные секунды
Как ранее сообщала «Лента.ру», из комментариев экспертов по уголовному делу следует, что 14 января 2016 года около 11:20 Ирина Володина вошла в лифт OTIS в одном из корпусов ЖК «Алые паруса». Кабина спускалась вниз с восьмого этажа, однако по неизвестным причинам (возможно, из-за износа или дефектов) сработали ловители — устройства, намертво фиксирующие кабину в шахте в случае нештатной ситуации. Одновременно с ловителями должны были сработать два элемента системы безопасности лифта: один — на крыше кабины, и еще один — устройство контроля слабины подъемных канатов (СПК). Если бы они сработали, лебедка бы остановилась, но этого не произошло, и противовес массой около тонны стал подтягиваться вверх внутри шахты при стоячей кабине.
«Через некоторое время произошло проскальзывание канатов на канатоведущем шкиве лебедки, и противовес под действием собственного веса двинулся вниз с ускорением», — отмечал один из специалистов Ростехнадзора.
В какой-то момент несущийся вниз к кабине противовес израсходовал всю длину канатов: произошел резкий рывок, его рама разрушилась, и вниз полетели тяжелые чугунные чушки (основа противовеса). Они буквально бомбардировали намертво закрепленную в шахте кабину лифта, из-за чего та разрушилась, и Ирина Володина упала вниз. По словам источника, женщина за считаные секунды до своей гибели пыталась связаться с диспетчерами: связь была установлена, но сказать что-то Володина не успела.
В Ростехнадзоре заявляли об аварийном состоянии лифтов элитного ЖК
15 марта 2016 года стало известно, что все лифты в «Алых парусах» изношены и находятся в аварийном состоянии; к таким выводам после проверки пришли специалисты Ростехнадзора.
В акте надзорного ведомства, на который ссылались в ТАСС, отмечалось, что в лифтах «выведены из строя электрические устройства безопасности, контролирующие обрыв тяговых элементов», некоторые подъемники не защищены от воздействия внешних факторов, в них не соблюдаются температурный и осветительный режимы.
«На канатоведущем шкиве и электродвигателях главных приводных лифтов демонтированы металлические ограждения, имеется грязь, не исключено спадание тяговых канатов с направляющих элементов, износ несущих канатов», — говорилось в документе.
Также в Ростехнадзоре выявили, что пассажирские лифты использовались не по назначению — во время ремонтных работ в них поднимали стройматериалы. Чинили подъемные устройства лица, не имеющие для этого достаточной квалификации. Производством работ в лифтовом хозяйстве ЖК занималась компания «Лифт гарант».
Аварии лифтов случались и на других объектах застройщика «Алых парусов»
Заказчиком и инвестором строительства «Алых парусов» является компания «Донстрой». Это предприятие также выступило застройщиком другого московского жилкомплекса — «Сердце столицы», возводящегося на северо-западе города. 23 сентября 2016 года там рухнул строительный лифт. В его кабине находились пятеро мужчин, все они погибли. По одной из версий, лифт упал с высоты 19-го этажа из-за обрыва троса.
Некачественные услуги
Механик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, в результате действий Белоусова в ЖК «Алые паруса» 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций одного из лифтов.
Осужденный не признал свою вину
Адвокат потерпевшей стороны Сергей Булаев сообщал ТАСС, что Белоусов, выступая 13 сентября в суде с последним словом, не признал вину и просил вынести оправдательный приговор, «так как считает себя непричастным к трагедии». «Выступая сегодня с последним словом, Белоусов формально выразил родственникам соболезнования о случившемся, а своей вины не признал», — отмечал Булаев.
Механик — не единственный фигурант резонансного дела
В том же декабре 2016 года сообщалось, что следствие планирует привлечь к уголовной ответственности не только работника, чьи действия прямо привели к трагедии, но и лиц из числа его руководства, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
«Насколько мне известно, для лифта, где погибла Ирина Володина, вообще отсутствовал не только график технического обслуживания (ТО), но и журнал, подтверждающий его проведение. Как он обслуживался — толком никто не знает. При этом Алексей Белоусов в соответствии со своей неподтвержденной квалификацией по закону мог проводить лишь технический осмотр, но никак не обслуживание, а тем более ремонт подъемника», — объясняла «Ленте.ру» ситуацию в «Алых Парусах» невеста осужденного Анастасия Красенькова.