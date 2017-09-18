Приехал: за трагедию в «Алых парусах» ответил механик

Суд вынес приговор механику ЖК «Алые паруса»

Хорошевский суд Москвы огласил приговор электромеханику жилого комплекса «Алые паруса» Алексею Белоусову по делу о гибели 36-летней Ирины Володиной — дочери телеведущего Евгения Кочергина. На кабину лифта, в которой спускалась женщина, рухнул оторвавшийся противовес. От полученных травм Володина скончалась на месте. Белоусов признан виновным и осужден на 3,5 года колонии общего режима. Ранее прокурор потребовал для Белоусова четыре года лишения свободы.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авария произошла за считаные секунды

Как ранее сообщала «Лента.ру», из комментариев экспертов по уголовному делу следует, что 14 января 2016 года около 11:20 Ирина Володина вошла в лифт OTIS в одном из корпусов ЖК «Алые паруса». Кабина спускалась вниз с восьмого этажа, однако по неизвестным причинам (возможно, из-за износа или дефектов) сработали ловители — устройства, намертво фиксирующие кабину в шахте в случае нештатной ситуации. Одновременно с ловителями должны были сработать два элемента системы безопасности лифта: один — на крыше кабины, и еще один — устройство контроля слабины подъемных канатов (СПК). Если бы они сработали, лебедка бы остановилась, но этого не произошло, и противовес массой около тонны стал подтягиваться вверх внутри шахты при стоячей кабине.

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«Через некоторое время произошло проскальзывание канатов на канатоведущем шкиве лебедки, и противовес под действием собственного веса двинулся вниз с ускорением», — отмечал один из специалистов Ростехнадзора.

В какой-то момент несущийся вниз к кабине противовес израсходовал всю длину канатов: произошел резкий рывок, его рама разрушилась, и вниз полетели тяжелые чугунные чушки (основа противовеса). Они буквально бомбардировали намертво закрепленную в шахте кабину лифта, из-за чего та разрушилась, и Ирина Володина упала вниз. По словам источника, женщина за считаные секунды до своей гибели пыталась связаться с диспетчерами: связь была установлена, но сказать что-то Володина не успела.

В Ростехнадзоре заявляли об аварийном состоянии лифтов элитного ЖК

15 марта 2016 года стало известно, что все лифты в «Алых парусах» изношены и находятся в аварийном состоянии; к таким выводам после проверки пришли специалисты Ростехнадзора.

В акте надзорного ведомства, на который ссылались в ТАСС, отмечалось, что в лифтах «выведены из строя электрические устройства безопасности, контролирующие обрыв тяговых элементов», некоторые подъемники не защищены от воздействия внешних факторов, в них не соблюдаются температурный и осветительный режимы.

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«На канатоведущем шкиве и электродвигателях главных приводных лифтов демонтированы металлические ограждения, имеется грязь, не исключено спадание тяговых канатов с направляющих элементов, износ несущих канатов», — говорилось в документе.

Также в Ростехнадзоре выявили, что пассажирские лифты использовались не по назначению — во время ремонтных работ в них поднимали стройматериалы. Чинили подъемные устройства лица, не имеющие для этого достаточной квалификации. Производством работ в лифтовом хозяйстве ЖК занималась компания «Лифт гарант».

Аварии лифтов случались и на других объектах застройщика «Алых парусов»

Заказчиком и инвестором строительства «Алых парусов» является компания «Донстрой». Это предприятие также выступило застройщиком другого московского жилкомплекса — «Сердце столицы», возводящегося на северо-западе города. 23 сентября 2016 года там рухнул строительный лифт. В его кабине находились пятеро мужчин, все они погибли. По одной из версий, лифт упал с высоты 19-го этажа из-за обрыва троса.

Некачественные услуги

Механик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, в результате действий Белоусова в ЖК «Алые паруса» 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций одного из лифтов.

Осужденный не признал свою вину

Адвокат потерпевшей стороны Сергей Булаев сообщал ТАСС, что Белоусов, выступая 13 сентября в суде с последним словом, не признал вину и просил вынести оправдательный приговор, «так как считает себя непричастным к трагедии». «Выступая сегодня с последним словом, Белоусов формально выразил родственникам соболезнования о случившемся, а своей вины не признал», — отмечал Булаев.

Механик — не единственный фигурант резонансного дела

В том же декабре 2016 года сообщалось, что следствие планирует привлечь к уголовной ответственности не только работника, чьи действия прямо привели к трагедии, но и лиц из числа его руководства, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

«Насколько мне известно, для лифта, где погибла Ирина Володина, вообще отсутствовал не только график технического обслуживания (ТО), но и журнал, подтверждающий его проведение. Как он обслуживался — толком никто не знает. При этом Алексей Белоусов в соответствии со своей неподтвержденной квалификацией по закону мог проводить лишь технический осмотр, но никак не обслуживание, а тем более ремонт подъемника», — объясняла «Ленте.ру» ситуацию в «Алых Парусах» невеста осужденного Анастасия Красенькова.