Два человека погибли после падения в шахту на стройке в Москве

На востоке Москвы два человека погибли после падения в шахту на стройке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Измайловском проезде. По предварительным данным, мужчины сорвались с монтажной плиты с десятого этажа, после чего их засыпало строительными материалами. Личности погибших устанавливаются.

Ранее в Москве погиб подполковник МВД, упавший с эстакады Третьего транспортного кольца. Офицер ехал по мосту, затем остановил автомобиль, подошел к краю дороги и упал с эстакады. При себе у него было удостоверение сотрудника внутренней службы.