Россия
 
Последние новости
РФС оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России
Иммунолог посоветовала сдать один анализ перед вакцинацией
В Финляндии началась четвертая волна коронавируса
Матвиенко призвала искоренить бедность в мире борьбой с гендерным неравенством
Ученые нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг
Рябков прокомментировал призывы к России вернуться в ДОН фразой «поезд ушел»
Захарова оценила статью чешской журналистки о разрыве отношений с Россией
Пушков обвинил Пентагон в лукавстве
В США признали бессилие санкций перед «Северным потоком-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Два человека погибли после падения в шахту на стройке в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На востоке Москвы два человека погибли после падения в шахту на стройке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Измайловском проезде. По предварительным данным, мужчины сорвались с монтажной плиты с десятого этажа, после чего их засыпало строительными материалами. Личности погибших устанавливаются.

Ранее в Москве погиб подполковник МВД, упавший с эстакады Третьего транспортного кольца. Офицер ехал по мосту, затем остановил автомобиль, подошел к краю дороги и упал с эстакады. При себе у него было удостоверение сотрудника внутренней службы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Повар упал в чан с кипящим куриным бульоном и умер
Россиянка погибла от упавшей на нее березы
В Новосибирске мужчина упал с моста на подростка и погиб
В Крыму при падении двух машин с моста погиб человек