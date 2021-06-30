Повар упал в чан с кипящим куриным бульоном и умер

В Ираке 25-летний повар погиб из-за того, что упал в огромный чан с куриным бульоном и получил ожоги третьей степени на 70 процентах тела. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Исса Исмаил (Issa Ismail) готовил блюда для различных мероприятий: вечеринок, свадеб, деловых встреч и похорон. В течение последних двух лет он работал в двух банкетных залах на постоянной основе и получал 2,5 тысячи иракских динаров (1,2 тысячи рублей) в день.

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15 июня Исса готовил блюда для свадебной вечеринки в городе Заху, провинция Дахук. В праздничном меню был куриный суп. Поскольку гостей было много, повар варил его в огромном чане. В процессе готовки он неожиданно поскользнулся и упал в кипящий бульон.

Исмаила срочно доставили в одну из больниц Дахука. Оказалось, что повар получил ожоги третьей степени на 70 процентах тела. 21 июня мужчина скончался.

У погибшего осталось трое детей, младшему из которых полгода.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выжил после обуглившего мышцы удара током с напряжением 14 тысяч вольт. Инцидент произошел в 2014 году, когда профессиональный вейкскейтер Мэтт Манзари (Matt Manzari) стриг деревья возле местной церкви и задел высоковольтный провод.