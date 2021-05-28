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В Крыму при падении двух машин с моста погиб человек

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Фото: МВД по Республике Крым

В Керчи при падении с Горьковского моста двух машин погиб человек. Об этом сообщается на сайте МВД Крыма.

По данным ведомства, днем 28 мая водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением. Машину занесло, она столкнулась с двигавшимся попутно с левой стороны Kia Rio. После удара обе машины вылетели с проезжей части, сбили ограждение и упали с моста.

Погиб водитель Volkswagen. Водитель и пассажирка Kia отказались от медицинской помощи. МВД организовало проверку.

27 мая в Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина пассажирский автобус врезался в фонарный столб и «забрался» на него. В результате аварии пострадали шесть человек.

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