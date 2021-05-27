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Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге увеличилось

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Кадр: Telegram-канал BAZA

Число пострадавших в аварии с автобусом в Санкт-Петербурге выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

По информации издания «Фонтанка», со ссылкой на пресс-службу комздрава, двое пострадавших госпитализировано в НИИ скорой помощи, четверо в городскую больницу №26. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

ДТП произошло 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Автобус сбил пешехода и буквально забрался на мачту освещения.

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