Число пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге увеличилось

Число пострадавших в аварии с автобусом в Санкт-Петербурге выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

По информации издания «Фонтанка», со ссылкой на пресс-службу комздрава, двое пострадавших госпитализировано в НИИ скорой помощи, четверо в городскую больницу №26. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

ДТП произошло 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Автобус сбил пешехода и буквально забрался на мачту освещения.