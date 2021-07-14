В Москве подполковник МВД упал с эстакады и разбился

В Москве погиб подполковник МВД, упавший с эстакады Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, офицер ехал по мосту, затем остановил автомобиль, подошел к краю дороги и упал с эстакады. При себе у него было удостоверение сотрудника внутренней службы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в частном коттедже под Москвой было обнаружено тело 36-летнего капитана ФСБ с пулевым ранением головы. О гибели офицера стало известно от его знакомого. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что вместе с погибшим отдыхал в поселке Заповедник. Друзья распивали алкоголь и решили пострелять из травматического пистолета. В какой-то момент мужчина услышал очередной выстрел позади себя и, повернувшись, увидел своего приятеля лежащим с простреленной головой.