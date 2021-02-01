Тело капитана ФСБ с пулевым ранением головы нашли в коттедже под Москвой

В частном коттедже под Москвой обнаружено тело 36-летнего капитана ФСБ с пулевым ранением головы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о гибели офицера стало известно от его знакомого. Мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что вместе с погибшим отдыхал в поселке «Заповедник». Друзья распивали алкоголь и в какой-то момент решили пострелять из травматического пистолета. Приятель сообщил, что в какой-то момент он услышал очередной выстрел позади себя и повернувшись, увидел своего приятеля лежащим с простреленной головой.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета и служебное удостоверение погибшего офицера. По факту инцидента начата проверка, а также назначены экспертизы.

16 апреля 2020 года сообщалось, что в Сочи найден мертвым заместитель начальника городского управления ФСБ России — начальник управления «М». Офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.