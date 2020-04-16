Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

В Сочи, Краснодарский край, найден мертвым заместитель начальника городского управления ФСБ России — начальник управления «М». Об этом в четверг, 16 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора. Полковник оставил на парапете крыши служебное удостоверение и диктофон.

По словам источника, анализ записей с камер наблюдения, расположенных рядом, показал, что смерть сотрудника ФСБ не носит насильственный характер.

23 марта сообщалось, что в Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.

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