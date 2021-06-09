В Новосибирске мужчина упал с моста на подростка и погиб

В Новосибирске мужчина упал на подростка с Бугринского автомобильного моста через реку Обь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову.

«Мужчина 35 лет упал с моста. У него травмы позвоночника и множественные скелетные травмы, он погиб на месте, а 15-летний подросток, на которого он упал, доставлен в больницу №34 с сотрясением головного мозга, травмой ключицы и позвоночника», — заявила Большакова.

Ранее в Абхазии российская туристка упала с моста вблизи Гегского водопада и пропала. По словам замминистра, россиянка 1997 года рождения приехала в Абхазию на экскурсию из Сочи. О ее состоянии и местонахождении ничего не известно. Гегский водопад расположен на высоте 530 метров над уровнем моря выше озера Рица.