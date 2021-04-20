Пьяные российские Instagram-модели упали с моста в машине и погибли

Пьяные российские Instagram-модели поехали в турбазу на отдых, попали в аварию и погибли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 18 апреля. Согласно информации издания, блогерша и вице-мисс Приморья 2012 Дарья Корнилова выехала с друзьями из Владивостока в поселок Нововарваровка, где расположена турбаза. В салоне белого автомобиля Lexus находились пять девушек, а также один мужчина за рулем.

Уточняется, что Instagram-модели начали употреблять алкоголь прямо в машине и вести прямые трансляции происходящего в своих соцсетях.

Чтобы добраться в место назначения, машина выехала на деревянный мост. По версии следствия, водитель не справился с управлением и пересек ограждение, после чего автомобиль упал в реку Арсеньевка вместе с обломками моста и начал тонуть.

Из-за высокого давления в машине лопнули стекла, благодаря чему три девушки, которые сидели на заднем сидении, смогли выбраться из нее и доплыть до берега. Одной из трех спасшихся стала Дарья Корнилова. Трое оставшихся пассажиров погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Отмечается, что на данный момент девушки находятся на допросах и отказываются от комментариев.

В июне 2020 года дочь звезды кантри Хэнка Уильямса-младшего погибла в аварии. 27-летняя Уильямс-Даннинг находилась за рулем легкового автомобиля. Она потеряла управление, в результате чего ее машина перевернулась. Автомобиль девушки был единственным участником ДТП.