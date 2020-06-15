Дочь звезды кантри Хэнка Уильямса-младшего погибла в аварии

Кэтрин Уильямс-Даннинг, дочь звезды кантри-музыки Хэнка Уильямса-младшего, погибла в аварии в округе Генри, штат Теннесси. Об этом сообщает TMZ.

27-летняя Уильямс-Даннинг находилась за рулем легкового автомобиля. Она потеряла управление, в результате чего ее машина перевернулась. Ее автомобиль был единственным участником ДТП.

На пассажирском сидении находился муж Уильямс-Даннинг, 29-летний Тайлер Даннинг. Его при помощи вертолета доставили в ближайшую больницу, состояние мужчины не раскрывается.

Хэнк Уильямс-младший выпустил более 50 студийных альбомов. Он начал музыкальную карьеру в 1960-х, его последний сингл The Party's On вышел в 2016 году. Отец артиста, Хэнк Уильямс, был прозван «отцом современной кантри-музыки».