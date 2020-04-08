Двукратный обладатель «Грэмми» Джон Прайн умер от коронавируса

Американский певец Джон Прайн умер от коронавируса в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Reuters.

Прайн был госпитализирован 26 марта в американском городе Нэшвилл с симптомами респираторного заболевания COVID-19. Смерть певца наступила в результате осложнений, вызванных инфекцией.

Как сообщает Rolling Stone, о положительном результате теста на коронавирус Джона и его жены Фионы стало известно 17 марта. Это произошло сразу после возвращения певца из европейского тура.

Джон Прайн был автором и исполнителем собственных песен, а также сочинял композиции и для многих других артистов. Считается одним из классиков жанров кантри и фолк. Двукратный обладатель премии «Грэмми» в категории «Лучший современный фолк-альбом».