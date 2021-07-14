Украинские горняки отказались работать из-за долгов по зарплате

На Украине горняки шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, его слова приводит РИА Новости.

Утром 13 числа шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате. Участники митингов перекрыли трассу около села Бережинка и поселка Смолино. Волынец отметил, что люди «справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях». По данным агентства, данные шахты входят в состав госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК). В общей сложности работодатель задолжал своим сотрудникам три миллиона долларов.

Ранее горняки шахты «Ингульская» уже устраивали протест из-за невыплаты зарплаты. Тогда они перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог.