Украинские шахтеры объявили бессрочный протест из-за долгов по зарплате

Украинские горняки из шахты «Ингульская» объявили бессрочный протест из-за невыплаты долгов по зарплате и перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, акция протеста проходит неподалеку от самой шахты в селе Бережинка. «Среди требований представителей трудового коллектива: выплата 169 миллионов гривен (более 436 миллионов рублей) зарплатного долга и обеспечение устойчивой работы предприятия», — говорится в сообщении. О прибытии на место украинских силовиков или насилии на акции пока не сообщалось. Местные власти на ее проведение пока также не отреагировали.

Забастовки украинских шахтеров активизировались в начале зимы. Сотрудники горнодобывающих компаний во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины 9 декабря проводили забастовки под землей, перекрывали трассы и митинговали у зданий областных администраций.

Ранее рабочие нескольких шахт в Днепропетровской области записали видеообращение к Европарламенту с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе повышения зарплат и улучшения условий труда. Свои претензии они записали на русском и английском языках.