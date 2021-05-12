Украинские шахтеры устроили забастовку напротив офиса Зеленского

Около сотни украинских шахтеров устроили забастовку напротив офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за невыплаты долгов по зарплате. Видеозапись с акции публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Как заявил на акции председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, власти «обязаны остановить разрушительные процессы», которые охватили всю угольную промышленность в стране и прежде всего установить «адекватную цену» на полезные ископаемые. В противном случае бастующие обещают парализовать работу предприятий и развернуть акции по всей республике.

Глава НПГУ добавил, что для повышения цен на уголь украинское руководство обязано остановить его импорт из России и Белоруссии, так как это приводит к закрытию местных шахт, а также отозвать из Рады законопроекты, «устраняющие социальный диалог» и обеспечивающие диктатуру работодателя».

Забастовки украинских шахтеров активизировались в начале зимы. Сотрудники горнодобывающих компаний во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины 9 декабря проводили забастовки под землей, перекрывали трассы и митинговали у зданий областных администраций.

Ранее рабочие нескольких шахт в Днепропетровской области записали видеообращение к Европарламенту с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе повышения зарплат и улучшения условий труда. Свои претензии они озвучили на русском и английском языках.