Российские подростки заживо сожгли трех человек в старом доме

В Тверской области возбуждено дело после гибели трех человек на пожаре в старом доме

В Тверской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство трех лиц с особой жестокостью») УК РФ, после обнаружения тел трех человек в сожженном старом доме города Конаково. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тела сгоревших заживо россиян обнаружили после тушения заброшенного здания на улице Жилкооп. Выяснилось, что поджог был совершен в подъезде нежилого дома. Личности погибших устанавливаются. Как сообщает РЕН ТВ, пожар возник из-за аэрозольного баллончика, который подожгли и закинули внутрь здания подростки 11 и 13 лет.

Подозреваемые рассказали, что решили таким образом пошутить и не предполагали, что в здании могут находиться люди. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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