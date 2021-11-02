На кладбище нашли сожженное тело бывшего российского судьи

В Томской области на кладбище нашли сожженное тело 59-летнего судьи в отставке

В лесном массиве в Томской области нашли тело 59-летнего россиянина. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве подчеркнули, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как уточняет портал «ТВ2», погибшим оказался бывший федеральный судья Молчановского суда Юрий Васильев. Его тело нашли сожженным на местном кладбище, рядом якобы лежала судейская мантия.

Последний раз родственники видели Васильева живым 30 октября, когда он отправился на автомойку — мужчина сдал свой автомобиль сотрудникам, однако обратно за ним не явился. Погибший работал в местном суде с 1996 года после окончания Томского государственного университета. В феврале 2017 года он подал в отставку.

27 октября сообщалось, что в подмосковном отеле найден мертвым бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности России Александр Кубасов.