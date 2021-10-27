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Экс-офицера ФСБ нашли мертвым в отеле под Москвой

РЕН ТВ: экс-глава ярославского управления ФСБ Кубасов найден мертвым в отеле под Москвой
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Фото: Telegram-канал «112»

В подмосковном отеле найден мертвым бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Кубасов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в деревне Вырубово Одинцовского района. 62-летний экс-офицер заселился в гостиницу еще 9 октября, а в последнее время перестал отвечать на звонки. Его обнаружили без признаков жизни во вторник, 26 октября. Источник телеканала уточнил, что смерть Кубасова не носит криминальный характер. Как сообщает Telegram-канал «112», предварительно, причиной смерти стала вирусная пневмония.

Александр Кубасов был назначен на должность главы УФСБ по Ярославской области в 2013 году, в 2018 он ушел на пенсию.

Ранее Кунцевский суд Москвы заочно принял решение об аресте подозреваемого в убийстве Михаила Яхонтова, бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жены и ребенка. Тела семьи Яхонтова нашли в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Их обнаружили дочь банкира и ее молодой человек. Отмечалось, что семья не выходила на связь с 24 октября.

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