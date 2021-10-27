Раскрыт возможный мотив убийства банкира Яхонтова бывшим компаньоном — тесть погибшего считает, что это был «акт отмщения». Об этом в среду, 27 октября, сообщает КП.

Родственник убитых заявил изданию, что Яхонтова убили за старые долги в качестве отмщения — его обвиняли в хищении восьми миллиардов рублей. По одной из версий, банкротство и хищения могли стать причиной убийства. Экс-банкир длительное время был под следствием, председатель банка в это время с крупной суммой денег сбежал заграницу. Яхонтов всю вину свалил на беглого председателя.

По мнению родственника убитых, семья жила в хорошо охраняемом доме — повсюду камеры видеонаблюдения и пропускная система. Но, возможно, убийце открыли дверь, так как хорошо знали его. Убийца попал в объективы камер видеонаблюдения. Предполагается, что преступник — бывший партнер Яхонтова.

Тела семьи Яхонтова нашли в квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Их обнаружили дочь банкира и ее молодой человек. Отмечалось, что семья не выходила на связь с 24 октября.

Ранее сообщалось, что убийство Яхонтова может быть связано с уголовным делом о преднамеренном банкротстве «Смоленского банка», в котором он фигурировал в 2016 году.