Задержан подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи

В Москве задержан подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи

В Москве задержан подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, подозреваемым является бывший партнер погибшего. Его роль в преступлении уточняется. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее 27 октября сообщалось, что в Москве полиция разослала ориентировки по розыску автомобиля Solaris белого цвета, на котором могли скрыться предполагаемые убийцы.

26 октября, стало известно, что на Мосфильмовской улице в жилом доме найдены убитыми три человека. В квартире обнаружены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка. Семья банкира Михаила Яхонтова не выходила на связь с 24 октября.

Убийство Яхонтова может быть связано с уголовным делом о преднамеренном банкротстве «Смоленского банка» в котором он фигурировал в 2016 году Тогда следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу. По мнению правоохранителей, на счета подконтрольных иностранных компаний ушло свыше 600 миллионов рублей.