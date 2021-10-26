В Москве семью из трех человек нашли убитой в своей квартире

СКР: на западе Москвы в своей квартире найдена убитой семья из трех человек

В Москве совершено тройное убийство. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка. У всех имеются признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело. На место преступления прибыл руководитель московского управления СКР Андрей Стрижов. Также там ведут осмотр следователи и криминалисты.

Семья с 24 октября не выходила на связь. Женщина с сыном задушены, тело отца найдено в коридоре, уточняет Telegram-канал «112».