Раненный ножом россиянин сбежал от пытавшейся зарезать его матери

Россиянка получила пять лет условно за попытку убить ножом 29-летнего сына

В Республике Саха (Якутия) к пяти годам условного срока приговорена пытавшаяся зарезать сына россиянка. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России

По данным следствия, пенсионерка из города Томмот в ходе семейного застолья поссорилась со своим 29-летним сыном и накинулась на него с ножом. Мужчина получил множество ножевых ранений, однако ему удалось вырваться и сбежать, попросив помощи у соседей.

Потерпевшему была оказана помощь прибывшими медиками, буйную женщину задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следователем проведен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

23 октября сообщалось, что в Ростове-на-Дону пьяный 59-летний местный житель зарезал шестилетнего внука.