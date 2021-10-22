Россиянин сел на 16 лет за убийство родителей из отцовского ружья

В Краснодарском крае 37-летнего россиянина осудили на 16 лет за двойное убийство

В Краснодарском крае за двойное убийство родителей осужден 37-летний Константин Кушнаренко, он сел на 16 лет в колонию строгого режима. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, ЧП произошло на базе отдыха в Варениковском поселении Крымского района, которой владели потерпевшие. У 60-летнего погибшего мужчины регулярно происходили ссоры с сыном на почве злоупотребления последним алкогольными напитками — россиянина лечили в принудительном порядке. После очередной ссоры из-за алкоголя Кушнеренко решил убить отца, для чего похитил из сейфа его охотничье ружье и патроны.

Когда мать злоумышленника ушла из дома, он зашел к спавшему в бытовке отцу и трижды выстрелил в него. Испугавшись, что мать могла услышать выстрелы, решил расправиться и с ней.

Он устроил засаду, спрятавшись в доме и, как только женщина вошла внутрь, дважды выстрелил в нее, а после добил прикладом. Затем украл из сейфа 30 тысяч рублей, сел на «Ниву» отца и сбежал.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сыщики вышли на след Кушнеренко и задержали его в Новороссийске. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье об убийстве двух человек, хищении оружия и боеприпасов, краже и угоне автомобиля.