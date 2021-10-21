Россиянин получил 24 года за убийство родителей и надругательство над дочерью

В Рязанской области к 24 годам колонии строгого режима приговорен убивший свою мать и отца россиянин. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Рязанский областной суд.

Как установил суд, в мае 2020 года пьяный житель поселка Старожилово в ходе ссоры с родителями нанес им несколько ударов топором, которые оказались смертельными, а после совершил действия сексуального характера в отношении своей маленькой дочери.

После этого злоумышленник закрыл ребенка в подвале жилого дома и сбежал. Ребенку удалось сломать доски и выбраться наружу. О случившемся в семье она сообщила соседям, они вызвали полицейских. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Следственный комитет России возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») и 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.

