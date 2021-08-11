Врачи назвали причины убийства отца сестрами Хачатурян

Убийство сестрами Хачатурян отца стало результатом его жестокого обращения с ними, оно привело к появлению у девушек стрессового расстройства и страха. Результаты психиатрической экспертизы института имени Сербского в среду, 11 августа, со ссылкой на адвокатов сестер публикует ТАСС.

По словам защиты девушек, экспертиза подтвердила, что отец жестоко обращался с ними и подвергал сексуальному насилию. Каждая считала, что находится в безвыходной ситуации, постоянно боялась за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер. Психиатры посчитали, что Михаил Хачатурян своими действиями причинил тяжкий вред здоровью своих детей, что могло стать причиной убийства.

Защита сестер заявила, что в отношении погибшего также была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него склонность к агрессии и жестокости и «особенность сексуальных предпочтений». Следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Хачатуряна практически завершены. В скором времени уголовное дело направят в суд.

23 марта сообщалось, что сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца Михаила Хачатуряна. До этого 11 марта в отношении погибшего возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»).

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года, зарезав его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.