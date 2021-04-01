Дело сестер Хачатурян отправили в Генпрокуратуру для уточнения обвинения отцу

Уголовное дело старших сестер Хачатурян отправлено в Генпрокуратуру России для уточнения обвинения отцу. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

Уточняется, что решение о его возврате вступило в силу.

Ранее Мосгорсуд и Бутырский суд Москвы приняли решение вернуть прокуратуре уголовные дела в отношении трех сестер. Адвокаты обвиняемых Крестины и Ангелины указали суду на имеющиеся в обвинительном заключении противоречия, из-за которых рассмотрение дела невозможно. Родственники погибшего Михаила Хачатуряна сослались на решение Басманного суда столицы, который признал незаконным отказ следователя возбудить против него уголовное дело о насилии над дочерьми.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.